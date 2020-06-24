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Гравці Карпат здали тести на COVID-19 перед львівським дербі – відомі результати

20:49 - Читать на русском
Гравці Карпат здали тести на COVID-19 перед львівським дербі – відомі результати
Гравці Карпат / фото: ФК Карпати

Гравці, тренерський штаб та персонал Карпат знову пройшли тестування на наявність коронавірусу.

 

Чергове ПЛР-тестування гравців, тренерського штабу та працівників Карпат дало негативні результати практично в усіх представників львівського клубу, інформує прес-служба "левів".

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Зазначається, що двоє гравців, у яких було виявлено позитивні результати, будуть змушені продовжити режим самоізоляції – вони все ще не одужали від небезпечної хвороби. Таким чином, Карпати готові до повноцінного повернення в сезон матчем проти Львова.

Нагадаємо, львівське дербі заплановане на 27 червня, початок гри о 17:00. Зазначимо, що поєдинок відбудеться на луцькому Авангарді – резервному стадіоні Карпат у поточному сезоні.

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Теги
Карпати Карпати коронавірус Карпати - Львів
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