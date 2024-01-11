Во время матча Истанбулспора и Адана Демирспора произошел удивительный эпизод, завирусившийся в соцсетях.

В 16 туре чемпионата Турции Адана Демирспор принимал Истанбулспор. На 75-й минуте произошел момент, в котором едва не получил травму игрок хозяев поля.

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В верховой борьбе за мяч сошлись Флориан Лошай и Эдуар Мишу. Француз подпрыгнул, а затем приземлился на спину косовара. Лошай подставил руки, когда Мишу летел на землю, и не дал ему рухнуть на газон затылком, что могло в итоге закончиться серьезной травмой.

Стоит отметить, что встреча между Адана Демирспором и Истанбулспором закончилась вничью 2:2.

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