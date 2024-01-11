Під час матчу Істанбулспора та Адана Демірспора відбувся дивовижний епізод, який завірусився в соцмережах.

У 16 турі чемпіонату Туреччини Адана Демірспор приймав Істанбулспор. На 75-й хвилині стався момент, в якому ледь не зазнав травми гравець господарів поля.

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У верховій боротьбі за м'яч зійшлися Флоріан Лошай та Едуар Мішу. Француз підстрибнув, а потім приземлився на спину косовара. Лошай підставив руки, коли Мішу летів на землю, і не дав йому гепнутись на газон потилицею, що могло у підсумку закінчитися серйозною травмою.

Варто зазначити, що зустріч між Адана Демірспором та Істанбулспором закінчилася нічиєю 2:2.

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