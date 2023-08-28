"Мое вынужденное выступление на позиции правого защитника? Если честно, то мне уже приходилось играть на позиции правого защитника не раз. Поэтому можно сказать, что это для меня не чужая позиция, но она отличается от той, которая для меня более привычна. Я рад помочь команде на любой позиции, ведь главное, что мы добыли три очка.

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Большое количество красных карточек у Шахтера на старте сезона? Думаю, что мы будем анализировать это все. Это уже не первая игра, в которой у нас есть красные карточки. Тренерский штаб укажет нам на ошибки и думаю, что в будущем такое не повторится", – поделился Назарина в комментарии пресс-службе Шахтера.

К слову, "горняки" уже получили 4 красные карточки в 5 поединках текущего сезона УПЛ. Игроков Шахтера удаляли в матче с Вересом, дважды в игре против Кривбасса и в поединке против Колоса.

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