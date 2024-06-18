Отец полузащитника Суслова – украинец. Он иммигрировал в Словакию более 30 лет назад. Ранее он уже пережил похожий опыт, когда его сын играл против Украины за сборную Словакии U-21 менее двух лет назад.

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"Мой отец украинец, но я словак, поэтому я буду биться за Словакию и обязательно приложу все усилия, чтобы выиграть матч. Конечно же, отец будет болеть за нас. Некоторые члены семьи уже умерли, а некоторые также приехали в Словакию, так что мои родственники в Украине – просто дальние родственники.

Поражение Украины от Румынии со счётом 0:3? Честно говоря, я не ожидал, что всё закончится именно так, но румыны показали, что с ними нужно считаться. Они тоже являются качественным соперником. Это очень ровная группа", – цитирует Суслова Sport.sk.

Матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня.

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