"Мій вимушений виступ на позиції правого захисника? Якщо чесно, то мені вже доводилося грати на позиції правого захисника не раз. Тому можна сказати, що це для мене не чужа позиція, але вона відрізняється від тієї, яка для мене більш звична. Я радий допомогти команді на будь-якій позиції, адже головне, що ми здобули три очки.

Ван Леувен має претензії до арбітра паісля матчу проти Колоса

Велика кількість червоних карток у Шахтаря на старті сезону? Думаю, що ми будемо аналізувати це все. Це вже не перша гра, в якій у нас є червоні картки. Тренерський штаб вкаже нам на помилки і думаю, що в майбутньому таке не повториться", – поділився Назарина в коментарі прес-службі Шахтаря.

До слова, "гірники" вже отримали 4 червоні картки в 5 поєдинках поточного сезону УПЛ. Гравців Шахтаря вилучали в матчі з Вересом, двічі у грі проти Кривбаса і у поєдинку проти Колоса.

Шахтар завдав Колосу першої поразки в сезоні – гравця "гірників" знову вилучили, хороші й тривожні новини для збірної