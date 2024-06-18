"За такую игру и такой результат мы должны извиниться у болельщиков. Провальный день для нас. Тяжело, но в следующих двух матчах нам надо прыгнуть выше головы.

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Мы все читаем и всех услышали. Спасибо за критику, воспринимаем ее. Но мы уже готовимся к следующему матчу, поэтому просьба поддержать сборную и каждого игрока. Сейчас очень важна ваша поддержка", – написал Конопля на своей странице в Instagram.

Напомним, впереди у сборной Украины еще два матча – против Словакии и Бельгии.

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