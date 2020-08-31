"Это была очень важная победа, наша первая победа в сезоне. Но у меня остались не очень хорошие чувства после матча, потому что мы не играли, как настоящий Гент.

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Мы должны играть, как одна из лучших команд Бельгии, мы же играем как команда из второго дивизиона. Я хочу быть честным по этому поводу. Мы должны стать лучше, создавать больше моментов. Я пока не понимаю, как мы играем, система еще не совсем налажена.

Я в клубе уже 4 года, всегда стремился показывать красивый футбол, чтобы мы играли, как чемпионы. Болельщики, которые сейчас бы пришли на стадион, были бы разочарованы, и я не могу их винить. Мы слишком много обороняемся, для нас это плохо", – приводит слова Яремчука Voetbalkrant.

К слову, Роман провел 4 поединка в текущем сезоне чемпионата Бельгии, записав в свой актив 2 ассиста.

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