Гент и Мехелен встречаются в 4-м туре Лиги Жупиле. Роман Яремчук отдал голевой пас в первом тайме.

На 36-й минуте Роман Яремчук, по сути, организовал гол Гента в ворота Мехелена. Форвард сборной Украины подхватил мяч после ошибки соперника, прокинул мимо другого оппонента, на скорости вошел в штрафную и выкатил на Ньянгбо. Испортить такие действия было бы преступлением. 1:0 – Гент повел. Это первое результативное действие Яремчука в сезоне.

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Напомним, что "буйволы" проиграли все 3 стартовых матча сезона, после чего Гент получил нового тренера. Вместо Йеса Торупа команду возглавил Ласло Болони.

К слову, в запасе Мехелена находится Марьян Швед, который перебрался из Селтика на правах аренды.

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Відео асисту Романа Яремчука: