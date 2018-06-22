Игорь Суркис: Португалия – команда одного футболиста, но футболиста гениального

Президент Динамо Игорь Суркис поделился своими впечатлениями о чемпионате мира-2018.

"Хочу получить удовольствие от красивого футбола – и отдельные матчи в начале турнира вполне оправдали ожидания. Аргентина не сломила сопротивление Исландии, Португалия с Испанией выдали ожидаемо яркий спектакль с Криштиану Роналду в главной роли.

Стараюсь не пропускать ни одной игры мирового первенства – и получаю наслаждение уже от того, что могу смотреть интересные матчи, не отдавая предпочтение какой-либо из сторон. Это во время поединков с участием близких мне команд – Динамо или украинской сборной – давление попросту зашкаливает. А сейчас перед телевизором могу полностью расслабиться.

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Португальцы производят впечатление команды одного футболиста. Но футболиста, бесспорно, гениального…", – цитирует Суркиса Спорт–Экспресс.