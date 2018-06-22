Ігор Суркіс: Португалія – команда одного футболіста, але футболіста геніального

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився своїми враженнями щодо чемпіонату світу-2018.

"Хочу отримати задоволення від красивого футболу – і окремі матчі на початку турніру цілком виправдали очікування. Аргентина не здолала опір Ісландії, Португалія з Іспанією видали очікувано яскравий спектакль з Кріштіану Роналду в головній ролі.

Намагаюся не пропускати жодної гри світової першості, й отримую насолоду вже від того, що можу дивитися цікаві матчі, не віддаючи перевагу будь-якій зі сторін. Це під час поєдинків за участю близьких мені команд – Динамо чи української збірної – тиск просто зашкалює. А зараз перед телевізором можу повністю розслабитися.

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Португальці справляють враження команди одного футболіста. Але футболіста, безперечно, геніального...", – цитує Суркіса Спорт-Експрес.