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Ігор Суркіс: Португалія – команда одного футболіста, але футболіста геніального

17 червня 22:30 906 Читать на русском
Ігор Суркіс: Португалія – команда одного футболіста, але футболіста геніального
Ігор Суркіс / ФК Динамо Київ

Президент Динамо Ігор Суркіс поділився своїми враженнями щодо чемпіонату світу-2018.

"Хочу отримати задоволення від красивого футболу – і окремі матчі на початку турніру цілком виправдали очікування. Аргентина не здолала опір Ісландії, Португалія з Іспанією видали очікувано яскравий спектакль з Кріштіану Роналду в головній ролі.

Намагаюся не пропускати жодної гри світової першості, й отримую насолоду вже від того, що можу дивитися цікаві матчі, не віддаючи перевагу будь-якій зі сторін. Це під час поєдинків за участю близьких мені команд – Динамо чи української збірної – тиск просто зашкалює. А зараз перед телевізором можу повністю розслабитися.

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Португальці справляють враження команди одного футболіста. Але футболіста, безперечно, геніального...", – цитує Суркіса Спорт-Експрес.

ЧС-2018 1 тур

Португалія - Іспанія: П'ятниця 15 червня 2018

Португалія
Матч завершено
3 : 3
Іспанія
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Теги
ЧС 2018 Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Португалія - Іспанія Ігор Суркіс
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