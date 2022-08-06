Ліга 2, 2 тур

Родез – Бордо – 0:3

Голи: Ігнатенко, 4, Баква, 14, Де Ліма, 90+4

Жирондинці почали боротьбу за повернення в еліту, розписавши безгольову нічию проти Валенсьєна. Сьогодні суперник був скромніший, тому проблем зі здобуттям необхідного результату не виникло.

Таловєров забив дебютний гол за Слован – команда українця перемогла з рахунком 5:1

Перший і відповідно переможний гол забив український легіонер Бордо. Для Данила Ігнатентка це взагалі дебютний м'яч у Франції. В минулому сезоні він обмежився трьома результативними передачами.