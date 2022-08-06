Ігнатенко забив дебютний гол у Франції – українець приніс Бордо першу перемогу в новому сезоні
22:10 - Читать на русском
Бордо обіграв Родез в рамках другого туру французької Ліги 2. Данило Ігнатенко забив гол.
Ліга 2, 2 тур
Родез – Бордо – 0:3
Голи: Ігнатенко, 4, Баква, 14, Де Ліма, 90+4
Жирондинці почали боротьбу за повернення в еліту, розписавши безгольову нічию проти Валенсьєна. Сьогодні суперник був скромніший, тому проблем зі здобуттям необхідного результату не виникло.
Таловєров забив дебютний гол за Слован – команда українця перемогла з рахунком 5:1
Перший і відповідно переможний гол забив український легіонер Бордо. Для Данила Ігнатентка це взагалі дебютний м'яч у Франції. В минулому сезоні він обмежився трьома результативними передачами.
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