Полузащитник СК Днепр-1 Даниил Игнатенко, права на которого принадлежат Шахтеру, близок к продолжению карьеры в чемпионате Франции.

Игнатенко в ближайшее время должен перебраться во французский Бордо на правах аренды, сообщает журналист Педро Сепульведа в своем твиттере.

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Отмечается, что стороны договорились о соглашении до конца сезона, но у жирондинцев будет опция выкупа за 2-3 млн евро. FCDnipro.com сообщает, что Игнатенко покинул расположение СК Днепр-1.

К слову, Даниил провел за СК Днепр-1 15 матчей в текущем сезоне, в которых забил 3 гола

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