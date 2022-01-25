Шахтер может отпустить своего хавбека в чемпионат Франции
19:17 - Читати українською
Полузащитник СК Днепр-1 Данило Игнатенко, права на которого принадлежат Шахтеру, может продолжить карьеру во французском первенстве.
Игнатенко в ближайшее время должен подписать новое соглашение с Шахтером, после чего отправится в полугодичную аренду в Бордо, утверждает meta-ratings.
Шевченко поспособствовал переходу Миколенко в Эвертон – летом Динамо не отпустило игрока
Интересно, что хавбек находится в расположении СК Днепр-1 на зимних сборах в Турции. Даниил уже выступал в Европе, защищая цвета венгерского Ференцвароша.
К слову, Игнатенко провел за СК Днепр-1 15 матчей в текущем сезоне, в которых забил 3 гола.
Динамо має негайно відпустити 4 українців, Шахтар – 3: піти заради кар'єри і збірної
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter