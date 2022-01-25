Полузащитник СК Днепр-1 Данило Игнатенко, права на которого принадлежат Шахтеру, может продолжить карьеру во французском первенстве.

Игнатенко в ближайшее время должен подписать новое соглашение с Шахтером, после чего отправится в полугодичную аренду в Бордо, утверждает meta-ratings.

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Интересно, что хавбек находится в расположении СК Днепр-1 на зимних сборах в Турции. Даниил уже выступал в Европе, защищая цвета венгерского Ференцвароша.

К слову, Игнатенко провел за СК Днепр-1 15 матчей в текущем сезоне, в которых забил 3 гола.

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