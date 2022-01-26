Півзахисник СК Дніпро-1 Данило Ігнатенко, права на якого належать Шахтарю, близький до продовження кар'єри в чемпіонаті Франції.

Ігнатенко найближчим часом має перебратись до французького Бордо на правах оренди, повідомляє журналіст Педро Сепульведа у своєму твіттері.

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Зазначається, що сторони домовились про угоду до кінця сезону, але жирондинці матимуть опцію викупу за 2-3 млн євро. FCDnipro.com повідомляє, що Ігнатенко покинув розташування СК Дніпро-1.

До слова, Ігнатенко провів за СК Дніпро-1 15 матчів у поточному сезоні, у яких забив 3 голи.

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