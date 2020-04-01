Ибрагимович прокомментировал слухи о своем уходе из Милана

Шведский нападающий итальянского Милана Златан Ибрагимович поделился мыслями по поводу дальнейшей карьеры.

"Посмотрим. Я сам не знаю, что хочу делать дальше. Каждый день происходит что-то новое. Например, кто мог предвидеть коронавирус? Нам просто нужно жить и радоваться жизни, не нужно слишком беспокоиться. У меня есть семья, о которой нужно заботиться . Они в порядке, я тоже", – цитирует Ибрагимовича издание Svenska Dagbladet.

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Напомним, ранее сообщалось, что Ибрагимович покинет команду по окончании текущего сезона – 38-летний футболист разочарован изменениями в руководстве клуба и недоволен планами генерального директора "россонери" Айвена Газидиса.

Златан вернулся в Милан в начале января 2020-го на правах свободного агента, подписав контракт на полгода. В текущем сезоне Ибрагимович сыграл за "красно-черных" в десяти матчах во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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