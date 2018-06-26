Ібрагімовіч: Гра збірної Швеції на ЧС-2018? Я можу краще

Екс-форвард збірної Швеції Златан Ібрагімовіч, який зараз захищає кольори Лос-Анджелес Гелаксі, прокоментував виступ своєї національної команди на чемпіонаті світу 2018.

"Мені не важко дивитись, як збірна Швеції грає без мене. Я відчуваю, що можу грати краще, ніж вони. Такий висновок я зробив після перегляду двох матчів збірної Швеції на ЧС-2018.

Я пам'ятаю, що прийшов у збірну і мав проблеми там. Я відрізнявся від інших, але зміг стати капітаном. Так що деколи думаєш: "Нехай грають і отримують задоволення", – цитує Ібрагімовіча ESPN.

Златан Ібрагімовіч хотів повернутись у збірну Швеції, аби зіграти на чемпіонаті світу 2018, однак отримав відмову від федерації.

Нагадаємо, збірна Швеції після двох турів має 3 очки в активі та зберігає шанс на вихід з групи. "Синьо-жовті" перемогли Південну Корею та програли Німеччині. Тепер на них чекає матч проти Мексики.