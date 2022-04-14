"Думаю, здесь не все так просто. Мы ведь понимаем, что это за страна – РФ. Также понимаем, какие люди там держат футбольные клубы.

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И также понимаем, что это за клуб – Динамо Москва. У них нет проблем со всякими ядами. Также там не проблема "пришить" человеку статью за экстремизм и силой не выпустить из страны.

Я с Ваней играл в одной команде и не могу поверить, что он спокойно смотрит, как уничтожили и Мариуполь, и Волноваху. Мне кажется, он попал в капкан, и чтобы выбраться оттуда, нужно отгрызть себе что-то", – сказал Худжамов в интервью FanDay.

Напомним, Ордец еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину робко высказался за мир, но продолжает оставаться в московском клубе.

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