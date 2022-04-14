"Думаю, тут не все так просто. Ми ж розуміємо, що це за країна – РФ. Також розуміємо, які люди там тримають футбольні клуби.

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І також розуміємо, що це за клуб – Динамо Москва. У них немає проблем зі всякими отрутами. Також там не проблема "пришити" людині статтю за екстремізм та силою не випустити з країни.

Я з Ванею грав в одній команді і не можу повірити, що він спокійно дивиться, як знищили Маріуполь і Волноваху. Мені здається, він потрапив у капкан, і, щоб вибратися звідти, треба відгризти собі щось", – сказав Худжамов в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, Ордець ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну несміливо висловився за мир, але продовжує залишатися у московському клубі.

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