"Насколько я знаю, в УАФ была какая-то сессия и они продлили полномочия Павелка на три года, если я не ошибаюсь. Это было в то время, когда муссировалась тема с моим возможным походом на выборы.

Шевченко хочет стать президентом УАФ, – журналист

Принял ли я решение баллотироваться на должность главы УАФ? Я не могу просто сам пойти и выдвинуться. Меня должна выдвинуть какая-то футбольная организация. Чтобы проводить поездки и встречи, мне нужны деньги, которые сегодня я лучше потрачу на волонтерство. К тому же, чтобы какая-то областная федерация меня поддержала, я должен дать им что-то взамен.

Если они меня поддержат, то что им за это будет? Сейчас они нормально работают, их все устраивает. Возможно, нынешнее положение вещей не устраивает клубы, детские школы, но этих ребят все устраивает. А тут приду я и скажу: давайте голосовать за меня! Я абсолютный реалист в этом плане.

В исполкоме УАФ все люди Павелко. Все областные федерации поддерживают центральную.

Легче ли стать президентом Украины, чем главой УАФ? Не знаю. Честно скажу — ни туда, ни туда у меня уже нет желания баллотироваться. Да, я получил большую общественную поддержку, мне написало очень много людей, когда услышали о моем потенциальном выдвижении. Но, опять-таки, есть желание, а есть реальность. Я понимаю, что туда нереально пробиться", – сказал Худжамов в комментарии FanDay.

Пабло Ескобар у футболі: дербі наркокартелів, замахи на арбітрів, Марадона на побігеньках, "усі злочинці на трибунах"