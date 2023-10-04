Турция отозвала свою заявку и совместно с Италией планирует проводить Евро-2032, сообщает официальный сайт УЕФА.

Евро-2028: Великобритания и Ирландия представили 14 стадионов, на которых планируют провести турнир

Это означает, что хозяин турнира 2028 фактически определен. На него остался один претендент – совместная заявка Ирландии и Великобритании (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия). Итальянцы с турками же подали единственную заявку на 2032 год. Огромная вероятность того, что на исполкоме УЕФА 10 октября будут окончательно утверждены именно эти кандидаты для обоих чемпионатов Европы.

Напомним, что революционный Евро-2020 с 11 городами-хозяевами пришлось перенести на 2021 год. В 2024 году будет возвращение к классическому варианту с единственным хозяином – Германией.

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