Туреччина відкликала свою заявку і спільно з Італією планує проводити Євро-2032, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Це означає, що господар турніру 2028 року фактично визначений. На нього залишився один претендент – спільна заявка Ірландії та Великої Британії (Англія, Шотландія, Уельс та Північна Ірландія). Натомість італійці з турками подали єдину заявку на 2032 рік. Величезна ймовірність, що на виконкомі УЄФА 10 жовтня будуть остаточно затверджені саме ці кандидати для обох чемпіонатів Європи.

Нагадаємо, що революційний Євро-2020 з 11 містами-господарями довелося перенести на 2021 рік. У 2024 році буде повернення до класичного варіанту з єдиним господарем – Німеччиною.

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