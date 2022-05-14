"Хочемо, щоб наші військові почули про перемогу збірної України": Корнієнко – про додаткову мотивацію виходу на ЧС-2022
Захисник "синьо-жовтих" Віктор Корнієнко розповів про налаштування на поєдинок плей-офф за вихід на Мундіаль проти Шотландії.
"Ми багато пропустили. Ми будемо готуватись. Шанси є завжди. І Шотландія, і ми будемо в однакових умовах. Але у нас буде дуже велика мотивація. Всі прекрасно розуміють, чому.
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Ті люди, які зараз воюють і не зможуть приїхати на гру... Для нас мотивацією буде те, щоб вони почули, що Україна перемогла.
Так, немає тої легкості. Але у всіх українців є характер. Ми надолужимо ті обороти, які у нас були і показати максимальний результат", – сказав Корнієнко у коментарі YouTube-каналу Шахтаря.
Нагадаємо, поєдинок між Шотландією та Україною відбудеться 1 червня.
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