"Хотел бы, чтобы Англия выиграла": непобедимый украинский боксер не удивил выбором команд, за которые болеет на ЧМ-2022
Известный украинский боксер Тарас Шелестюк, который живет и тренируется в Лос-Анджелесе, рассказал о любви к футболу и симпатии на катарском Мундиале.
"Мне нравится футбол, у меня много друзей из футбольных команд, даже из наших украинских. Люблю играть в футбол. Многие бойцы не любят, но это крутая игра, возможность переключаться на другой вид спорта. Еще, кстати, бегал марафон и занимался триатлоном.
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За кого болею на ЧМ-2022? Конечно, за наших союзников, которые помогают украинцам. Это США, Польша и Великобритания. Хотел бы, чтобы Англия выиграла. Это классная команда. У них будет сложный матч против Франции в четвертьфинале, но надеюсь, что они впервые с 1966 года смогут выиграть чемпионат мира. Однако сборные Бразилии и Франции тоже очень сильно смотрятся.
За испанцев на этом ЧМ не болел. Думал, что может пройдут в 1/4, но увидев Марокко... Этот чемпионат дарит результаты, которых болельщики не ждут", – заявил Шелестюк в общем стриме 24 канала и Футбол 24.