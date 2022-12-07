Известный украинский боксер Тарас Шелестюк, который живет и тренируется в Лос-Анджелесе, рассказал о любви к футболу и симпатии на катарском Мундиале.

"Мне нравится футбол, у меня много друзей из футбольных команд, даже из наших украинских. Люблю играть в футбол. Многие бойцы не любят, но это крутая игра, возможность переключаться на другой вид спорта. Еще, кстати, бегал марафон и занимался триатлоном.

Украинский боксер победил француза и подарил ему футболку с фото фаната Динамо, погибшего на войне

За кого болею на ЧМ-2022? Конечно, за наших союзников, которые помогают украинцам. Это США, Польша и Великобритания. Хотел бы, чтобы Англия выиграла. Это классная команда. У них будет сложный матч против Франции в четвертьфинале, но надеюсь, что они впервые с 1966 года смогут выиграть чемпионат мира. Однако сборные Бразилии и Франции тоже очень сильно смотрятся.