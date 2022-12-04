34-летний боксер дебютировал на большой европейской арене вне родины. Соперником был Иван Менди. Украинец победил француза единогласным решением судей (117:112, 116:112, 116:112) и отобрал у него чемпионский пояс EBU European.

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После боя боксеры вели себя очень профессионально. Беринчик встретился со своим оппонентом и подарил ему особую футболку. На ней было изображение фаната Динамо Максима "Регбиста" Яловцова, который в сентябре погиб на войне против России во время выполнения боевого задания в тылу врага. Менди принял презент и отдал свою фирменную футболку Денису.

К слову, украинец впервые за 12 месяцев вышел на ринг. Сделал он это в форме харьковского спецподразделения ГУР "Кракен", которого так боятся российские оккупанты.