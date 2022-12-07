Відомий український боксер Тарас Шелестюк, який живе і тренується у Лос-Анджелесі, розповів про любов до футболу та симпатії на катарському Мундіалі.

"Мені подобається футбол, маю багато друзів з футбольних команд, навіть з наших українських. Люблю грати у футбол. Багато бійців не люблять, але це крута гра, можливість перемикатися на інший вид спорту. Ще, до речі, бігав марафон і займався тріатлоном.

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За кого вболіваю на ЧС-2022? Авжеж за наших союзників, які допомагають українцям. Це США, Польща та Англія. Хотів би, щоб Англія виграла. Це класна команда. У них буде складний матч проти Франції у чвертьфіналі, але сподіваюсь, що вони нарешті вперше з 1966 року зможуть виграти чемпіонат світу. Проте збірні Бразилії та Франції теж дуже сильно виглядають

За іспанців на цьому ЧС не вболівав. Думав, що може пройдуть до 1/4, але побачивши Марокко... Цей чемпіонат дарує результати, яких вболівальники не чекають", – заявив Шелестюк у спільному стрімі 24 каналу та Футбол 24.