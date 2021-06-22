Финалисты прошлого чемпионата мира загнали себя в очень затруднительное положение. Теперь отступать некуда – Хорватии нужна только победа. Минимальное поражение в стартовом туре не воспринималось как катастрофа, ведь играть выпало против Англии – одного из фаворитов нынешнего континентального первенства.

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Другое дело, что команда Златко Далича не продемонстрировала содержательной игры, не создав ни одного по-настоящему острого момента. Перспектива списать это на статус соперника была очень соблазнительной, но нужно делать выводы. Через пять дней мы увидели все ту же вялую Хорватию, но уже против Чехии. От нового поражения спас Иван Перишич – ключевой игрок этой сборной. Универсал миланского Интера забил три из последних пяти голов "клетчатых" на больших турнирах.

Кризис хорватов можно было предвидеть. На ведущих ролях все те же герои, которые добывали "серебро" российского Мундиаля. Однако все постарели на три года. И это не тот случай, когда стоит говорить о приобретенном опыте. В частности, Деян Ловрен вместо железобетонной надежности привозит пенальти, а Лука Модрич уже не успевает делать на поле все. Да, он все еще руководит центром поля, но на атаку сил уже не хватает.

Именно в нападении у Хорватии самые большие проблемы. Заменить Марио Манджукича пока так не удалось. Есть гренадер Бруно Петкович, который за последние полтора года в составе сборной забил лишь один мяч. Неудивительно, что оба матча на Евро Златко Далич начинал с Анте Ребичем в роли "фальшивой девятки". В конце концов, последний тоже не запомнился чем-то существенным. Как и вся команда в целом.

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Для Шотландии участие в финальной части чемпионата – это уже праздник. Такое случалось лишь дважды и ни разу не имело продолжения в плей-офф. Печальная традиция имеет все шансы продолжиться. Этого даже никто не заметил бы, но все изменила ничья против Англии. Британское дерби завершилось без голов, но было очень ярким. Подопечные Стива Кларка доказали, что могут и умеют биться за результат.

После позавчерашнего матча Турции Шотландия осталась единственной командой на этом Евро, которая до сих пор не забила ни одного гола. Парадоксально, потому что моментов хватало. За два матча скотты более трех десятков раз били по воротам соперника, шесть попыток были в створ. Для выхода в плей-офф придется сломать эту традицию. Дело даже не в том, что хорваты имеют лучшие дополнительные показатели. На ничью нельзя играть из-за того, что она оставит за бортом чемпионата обе команды.

На стороне хозяев Хэмпден Парк история противостояний, которая насчитывает пять поединков. Хорватия не выиграла ни одного из них. Зато в активе Шотландии две победы над "клетчатыми". Словом, сегодня мы увидим или вылет обеих команд с Евро, или то, как переписывается история. "Тартанов армия" имеет шанс впервые одолеть групповой этап крупного турнира, или же впервые проиграть Хорватии.

Кадровая ситуация

У Златко Далича нет никаких проблем, но будут перестановки. Специалист уже анонсировал возвращение в стартовый состав Мацело Брозовича. Также на скамейке запасных должен оказаться Анте Ребич. Хорошая новость – восстановление Борны Беришича. Защитник Рейнджерс имеет все шансы занять место на левом фланге обороны.

Все в порядке было и у Шотландии. Однако лишь до вчерашнего дня. Утром стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал Билли Гилмор. Это весомая потеря, ведь против Англии полузащитника Челси признали лучшим игроком матча. Будет ли эта история иметь продолжение, на момент написания этих строк не известно.

Хорватия – Шотландия: ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович – Врсалько, Вида, Ловрен, Баришич – Ковачич, Брозович, Модрич – Влашич, Петкович, Перишич

Шотландия: Маршалл – Мактоминай, Хенли, Тирни – О'Донелл, Армстронг, Макгинн, Макгрегор, Робертсон – Дайкс, Адамс

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Очень сомнительно, что мы увидим яркую результативную игру. Цена ошибки очень высока. Не стоит удивляться, если команды не пойдут на риск, а будут выжидать ошибку соперника. Один забитый мяч способен спасти одних и потопить других. Рискнем предположить, что забьют его хорваты. Класс команды Златко Далича выше, да еще и сопернику подготовку к игре испортил коронавирус.

Однако скотты вполне способны на подвиг. Правда, им придется бороться не только с хорватами, но и с фортуной. Дело в том, что Шотландии не везет больше из всех на этом Евро. Команда наиграла на 2,6 гола, но не забила ни одного. Если подопечным Стива Кларка удастся сохранить свой рисунок игры и решить проблему с реализацией, возможно все. К тому же хозяева подошли к отчетной встрече в приподнятом настроении. Ничья с Англией воспринимается как победа. Тогда как Хорватии еще предстоит разобраться со своим игровым и психологическим кризисом.

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