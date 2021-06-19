"Хорошо мы не играем. Просто не играем – и все. Не понимаю причин происходящего. Мы плохо начали встречу, потом забили свой мяч, но против сборной Шотландии должны показать намного больше.

Хорватия – Чехия – 1:1 – видео голов и обзор матча

Каждый в команде должен выкладываться больше, иначе мы отправимся домой после группового этапа. Шансы у нас есть. Мы можем пройти дальше, но нам нужно стать сильнее", – приводит слова Перишича официальный сайт УЕФА.

Напомним, Хорватия и Чехия разошлись ничьей 1:1, на гол Шика результативно ответил как раз Перишич. Таким образом, хорваты имеют достаточно высокие шансы вылететь из Евро-2020 после группового этапа – "клетчатые" имеют в активе лишь 1 балл после 2 туров.

Чехия дала кровавый бой Хорватии и одной ногой уже в плей-офф Евро-2020, у "клетчатых" проблемы, а Шик снова лучший