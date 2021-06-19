Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич близок к возвращению на клубный уровень. Балканец в шаге от назначения в турецкий Фенербахче.

54-летний специалист возглавит "желтых канареек", сообщает журналист Серкан Хамзаоглу в своем твиттере.

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Далич уже якобы договорился о сотрудничестве с президентом Фенербахче Али Кочем. К работе с турецким грандом хорват должен приступить после Евро-2020. На форуме он руководит сборной Хорватии, которую возглавил в 2017 году и вывел в финал ЧМ-2018.

Златко Далич начал тренерскую карьеру в сезоне 2004/05 со скромного Вартекса. Позже он работал с Риекой, тиранским Динамо, Славен Белупо, аравийскими Аль-Фейсали и Аль-Хилялем, а также Аль-Айном из ОАЭ.

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