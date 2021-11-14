Хорватия в рамках 10-го тура квалификации к катарскому Мундиалю принимает сборную Россию. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 10 тура отбора к квалификации Хорватия – Россия начнётся в 16:00 по киевскому времени. Телетрансляция поединка пройдет на "Футбол 3", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

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Поединок имеет важное значение для обеих команд. Подопечные Валерия Карпина лидируют в турнирной таблице группы Н, опережая команду Златко Далича на 2 очка – таким образом, россиянам для первого места достаточно и ничьи, а вот "клетчатым" для прямой путевки на Мундиаль нужна только победа. Опуститься ниже второй строчки они не могут.

Стартовые составы

Хорватия:

Россия:

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