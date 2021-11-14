Хорватія в рамках 10-го туру кваліфікації до катарського Мундіалю приймає збірну Росії. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 10-го туру відбору до кваліфікації Хорватія – Росія розпочався о 16:00 за київським часом. Телетрансляція поєдинку проходить на "Футбол 3", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

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Поєдинок має надважливе значення для обох команд. Підопічні Валерія Карпіна лідирують в турнірній таблиці групи Н, випереджаючи команду Златко Даліча на 2 очки – таким чином, росіянам для першого місця достатньо і нічиєї, а от "картатим" для прямої путівки на Мундіаль потрібна лише перемога. Опуститись нижче другої сходинки вони не можуть.

Стартові склади

Хорватія:

Росія:

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