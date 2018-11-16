Ліга націй: Хорватія у компенсований час вирвала перемогу над Іспанією

Хорватія у архіважливому поєдинку проти Іспанії здобула перемогу завдяки голу Тіна Єдвая на останніх секундах гри.

Перший тайм видався досить сухим на моменти та гостроту. За цей компонент відповідала збірна Хорватії, яка у перші 20 хвилин виглядала дуже активно. Реально гольовий епізод стався вже на 6-й: Іван Перішич змістився з лівого флангу, обіграв Серджі Роберто та з гострого кута несподівано пробив у ближній кут – штанга врятувала Іспанію. Втім, наступні спроби забити у хорватів серйозною небезпекою не завершувались – лише кілька заблокованих ударів, вривань у штрафний та подач. Другу половину тайму господарі взагалі провели непереконливо.

Іспанці відповідали на це довгим перекатуванням м'яча без усілякого завершення. Гості просто не мали варіантів для продовження атаки, тож підступаючись до штрафного, вони неодмінно відступали назад. Перший удар "Фурії Рохи" по воротах відбувся аж на 44-й хвилині й був дуже невдалим, хоча через хвилину Іско завдав другого, скориставшись обрізкою хорватів – Калініч витягнув цей м'яч з-під поперечини, хоча він і летів по центру.

Другий тайм вийшов абсолютно протилежним першому – моментів було вдосталь і майже кожен з них був гольовим. Іспанія почала його дуже впевнено, перехопивши ініціативу та відчутно розганяючись, однак Хорватія використала першу ж помилку суперника. Рамоса витіснили на фланг, той віддав на Роберто, а Серджіо при виносі м'яча влучив у Перішича. М'яч відскочив до Крамаріча, який вирвався віч-на-віч та пробив повз Де Хеа – 1:0! Втім, вже через дві хвилини гості розкатали шедевральну комбінативну атаку, у завершенні якої Іско з лівого краю штрафного прострілив на Себальйса. Дані залишалося лише забити у порожні ворота, що той і зробив – 1:1.

Хорвати після цього завелися та свторили серію моментів, найбільш небезпечним з яких став прохід Ракітіча крізь усю оборону "Фурії Рохи" та удар з меж штрафного над поперечиною. Іспанія відповіла небезпечною атакою, яка завершилась ударом Аспаса в поперечину. На 65-й на ударну позицію у карному майданчику виривався Іско, однак йому значно завадив Мората. Зрештою, гол забили хорвати: Златко Даліч вирішив випустити Влашіча, який на 68-й хвилині заробив кутовий. Господарі швидко розіграли його низом, після чого Модріч виконав прекрасну подачу на дальню штангу – там один-однісінький Тін Єдвай головою переправив м'яч у ворота! 2:1! Після цього Хорватія могла забити і третій, однак вихід Ребіча віч-на-віч на 72-й хвилині завершився геройським сейвом Де Хеа.

Іспанія також не зупинялася. На 75-й хвилині гості мали шикарний шанс: Сусо відгукнувся на передачу з правого флангу у штрафний та пробив, Калініч парирував, однак м'яч "свічкою" пішов на дальню штангу прямо на Морату. Альваро головою з метру примудрився влучити у Врсалько, який стояв на штанзі! Втім через дві хвилини Шиме став антигероєм, зігравши рукою у власному карному майданчику. Арбітр призначив не дуже очевидне, але пенальті, яке Серхіо Рамос впевнено реалізував – 2:2!

Закінчення гри було за хорватами, хоча іспанцям відмінили гол через сумнівний офсайд. Хорвати неслися уперед і могли відзначитися на 86-й хвилині, однак контратака три в три завершилась заблокованим банальним ударом Влашіча. У компенсований час Де Хеа парирував удар головою Ловрена, а через хвилину відбив удар Брекало у дальні нижній кут – але прямо на Тіна Єдвая, який тут же добив м'яч у ворота та приніс перемогу своїй країні – 3:2!

Таким чином, Хорватія набрала чотири очки у таблиціта порівнялася з Англією. Очний поєдинок проти неї вирішить, хто покине Лігу В – а в разі перемоги хорвати ще й виграють свою групу!

Ліга націй УЄФА, група 4, Ліга В

Хорватія – Іспанія – 3:2

Голи: Крамаріч, 54, Єдвай, 69, 90+3 – Себальйос, 56, Рамос, 78 (пен)