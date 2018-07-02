Хорватия – Дания: герой матча Субашич запрещает жене ходить на его матчи

Вратарь сборной Хорватии Даниэль Субашич поделился эмоциями после матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Дании.

"Пенальти – это всегда как лотерея, иногда тебе везет, иногда – нет. Здесь очень важна удача. Сегодня нам она улыбнулась, мы проявили мастерство, и теперь вся Хорватия празднует. Я в серии пенальти пытался действовать по удару и полагался на свой опыт. если бы ко мне подошла очередь, я бы без проблем реализовал пенальти.

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Мы играем в разный футбол, раньше играли в короткий пас, сейчас играли длинными мячами. Время сделать следующий шаг. Россия ждет нас в Сочи, самое главное, что мы не поехали домой и продолжаем бороться.

Моя жена? Она не ходит на мои матчи. Как-то она пришла, мы проиграли, и с тех пор я сказал ей сидеть дома, когда я играю", – цитирует Субашич Sport24.ru.