Хорватія – Данія: герой матчу Субашич забороняє дружині ходити на його матчі

Воротар збірної Хорватії Даніель Субашич поділився емоціями після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Данії.

"Пенальті – це завжди як лотерея, іноді тобі щастить, іноді – ні. Тут дуже важлива удача. Сьогодні нам вона посміхнулася, ми проявили майстерність, і тепер вся Хорватія святкує. Я в серії пенальті намагався діяти по удару і покладався на свій досвід. Якби до мене дійшла черга, я б без проблем реалізував пенальті.

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Ми граємо в різний футбол, раніше грали в короткий пас, зараз грали довгими м'ячами. Час зробити наступний крок. Росія чекає нас в Сочі, найголовніше, що ми не поїхали додому і продовжуємо боротися.

Моя дружина? Вона не ходить на мої матчі. Якось вона прийшла, ми програли, і з тих пір я сказав їй сидіти вдома, коли я граю", – цитує Субашича Sport24.ru.