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Хорватія – Данія: герой матчу Субашич забороняє дружині ходити на його матчі

14:34 737 Читать на русском
Хорватія – Данія: герой матчу Субашич забороняє дружині ходити на його матчі
Даніель Субашич / фото: ТАСС

Воротар збірної Хорватії Даніель Субашич поділився емоціями після матчу 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Данії.

"Пенальті – це завжди як лотерея, іноді тобі щастить, іноді – ні. Тут дуже важлива удача. Сьогодні нам вона посміхнулася, ми проявили майстерність, і тепер вся Хорватія святкує. Я в серії пенальті намагався діяти по удару і покладався на свій досвід. Якби до мене дійшла черга, я б без проблем реалізував пенальті.

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Ми граємо в різний футбол, раніше грали в короткий пас, зараз грали довгими м'ячами. Час зробити наступний крок. Росія чекає нас в Сочі, найголовніше, що ми не поїхали додому і продовжуємо боротися.

Моя дружина? Вона не ходить на мої матчі. Якось вона прийшла, ми програли, і з тих пір я сказав їй сидіти вдома, коли я граю", – цитує Субашича Sport24.ru.

ЧС 20181/8 фіналу

Хорватія - Данія: Неділя 01 липня 2018

Хорватія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Данія
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Теги
ЧС 2018 Хорватія Хорватія Хорватія - Данія Даніель Субашич Даніель Субашич
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2
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Мексика
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