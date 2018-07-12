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Хорватия – Англия: Перишич – игрок матча

11 июля 23:58 97 Читати українською
Хорватия – Англия: Перишич – игрок матча
Иван Перишич / Фото: ФИФА

Хавбек Хорватии Иван Перишич стал лучшим игроком второго полуфинала чемпионата мира -2018.

Хорватия победила Англию и впервые в своей истории вышла в финал Чемпионата мира.

Хорватия – Англия – 2:1 – видео голов и обзор матча

Лучшим игроком матча стал Иван Перишич, сообщает официальный сайт ФИФА.

Хорватский хавбек сравнял счет в игре и перевел матч в экстра-таймы.

Хорватия в овертайме победила Англию и вышла в финал ЧМ-2018

ЧМ 20181/2 финала

Хорватия - Англия: Среда 11 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 1 : 1 )
Англия
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Теги
ЧМ 2018 Хорватия - Англия Хорватия Хорватия ЧМ 2018 - новости 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2018 Иван Перишич Иван Перишич
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