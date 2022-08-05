Хорват забил шедевр в Лиге конференций прямым ударом с углового – заявка на гол сезона
09:48 - Читати українською
Судьбу матча между Зрински Мостаром и костанайским Тоболом решил роскошный удар Нико Янковича.
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Один из последних матчей вчерашнего игрового дня подарил настоящее наслаждение. Молодой хорватский защитник Нико Янкович отличился голом прямо с углового. Он закрутил мяч по уникальной траектории под дальнюю штангу, перекинув голкипера.
Этот гол остался единственным в матче – Зрински победил и приблизился к выходу в следующий раунд. Притом что босняки почти весь второй тайм провели в меньшинстве. Балканская пресса уже окрестила вчерашний шедевр заявкой на гол сезона.
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