Один из последних матчей вчерашнего игрового дня подарил настоящее наслаждение. Молодой хорватский защитник Нико Янкович отличился голом прямо с углового. Он закрутил мяч по уникальной траектории под дальнюю штангу, перекинув голкипера.

Этот гол остался единственным в матче – Зрински победил и приблизился к выходу в следующий раунд. Притом что босняки почти весь второй тайм провели в меньшинстве. Балканская пресса уже окрестила вчерашний шедевр заявкой на гол сезона.

Экс-звезда Шахтера шикарно дебютировал в Европе – видео шедеврального гола