Хорват забив шедевр у Лізі конференцій прямим ударом з кутового – заявка на гол сезону
09:46 - Читать на русском
Долю матчу між Зрінські Мостар і костанайським Тоболом вирішив розкішний удар Ніко Янковіча.
Один з останніх матчів вчорашнього ігрового дня подарував справжню насолоду. Молодий хорватський захисник Ніко Янковіч відзначився голом прямо з кутового. Він закрутив м'яч по унікальній траєкторії під дальню стійку, перекинувши голкіпера.
Цей гол залишився єдиним у матчі – Зрінські переміг і наблизився до виходу в наступний раунд. При тому, що босняки майже весь другий тайм провели в меншості. Балканська преса вже охрестила вчорашній шедевр заявкою на гол сезону.
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