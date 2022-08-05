Один з останніх матчів вчорашнього ігрового дня подарував справжню насолоду. Молодий хорватський захисник Ніко Янковіч відзначився голом прямо з кутового. Він закрутив м'яч по унікальній траєкторії під дальню стійку, перекинувши голкіпера.

Цей гол залишився єдиним у матчі – Зрінські переміг і наблизився до виходу в наступний раунд. При тому, що босняки майже весь другий тайм провели в меншості. Балканська преса вже охрестила вчорашній шедевр заявкою на гол сезону.

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