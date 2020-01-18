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Холанд оформил хет-трик за 20 минут в первой игре за Боруссию Д – дебют года в видеообзоре матча против Аугсбурга

18 января 18:30 705 Читати українською
Холанд оформил хет-трик за 20 минут в первой игре за Боруссию Д – дебют года в видеообзоре матча против Аугсбурга
Эрлинг Холанд / Твиттер Боруссии Д

Боруссия Д благодаря хет-трика Холанда устроила камбэк в матче 18 тура Бундеслиги против Аугсбурга (5:3). Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

34’ Флориан Нидерлехнер
46’ Марко Рихтер
55’ Флориан Нидерлехнер
 
Юлиан Брандт 49’
Эрлинг Холанд 59’
Джейдон Санчо 61’
Эрлинг Холанд 71’
Эрлинг Холанд 79’
34’ Флориан Нидерлехнер
46’ Марко Рихтер
49’ Юлиан Брандт
55’ Флориан Нидерлехнер
59’ Эрлинг Холанд
61’ Джейдон Санчо
71’ Эрлинг Холанд
79’ Эрлинг Холанд

Норвежский страйкер забил три мяча после выхода на замену. Боруссия проигрывала со счетом 1:3, однако Холанд перевернул все с ног на голову.

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19-летний новичок заменил Пищека на 59-ой минуте и почти сразу сократил отставание с передачи Санчо. Англичанин сравнял счет, а дальше Холанд завершил впечатляющий камбэк "шмелей". Норвежец отметился голами на 70-ой и 79-ой минутах – хет-трик в дебютном матче за дортмундцев.

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