Холанд оформил хет-трик за 20 минут в первой игре за Боруссию Д – дебют года в видеообзоре матча против Аугсбурга

Боруссия Д благодаря хет-трика Холанда устроила камбэк в матче 18 тура Бундеслиги против Аугсбурга (5:3). Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

Норвежский страйкер забил три мяча после выхода на замену. Боруссия проигрывала со счетом 1:3, однако Холанд перевернул все с ног на голову.

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19-летний новичок заменил Пищека на 59-ой минуте и почти сразу сократил отставание с передачи Санчо. Англичанин сравнял счет, а дальше Холанд завершил впечатляющий камбэк "шмелей". Норвежец отметился голами на 70-ой и 79-ой минутах – хет-трик в дебютном матче за дортмундцев.