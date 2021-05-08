"У Владислава Кулача заканчивается контракт с полтавской Ворсклой. Он становится свободным агентом. Я точно знаю, что Кулач рассматривает перспективу не оставаться в полтавской Ворскле.

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Кулач смотрит в сторону Европы, и вероятность очень высока, что он продолжит карьеру в зарубежном клубе. В какой именно стране? Мне пока неизвестно", – сказал Денисов в программе "Денисов TIME".

Напомним, Кулач перешел в Ворсклу из Шахтера в январе 2020 года в статусе свободного агента. Его контракт с "зелено-белыми" завершается 30 июня 2021-го. В текущем сезоне провел за команду Максимова 21 матч, в которых забил 16 голов. За тур до финиша сезона 28-летний форвард – лучший бомбардир УПЛ с 14 голами. Своего ближайшего преследователя – Виктора Цыганкова – он опережает на 2 гола.

К слову, у Кулача уже есть опыт выступлений за рубежом: в свое время он сыграл три матча за венгерский Гонвед и четыре поединка за турецкий Эскишехирспор (в обоих командах голов не забивал).

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