Реал Сосьедад в родных стенах победил Атлетик: 22 тур Ла Лиги, матчи субботы

В рамках 22 тура Хетафе и Леванте разошлись миром, а Реал Сосьедад оказался сильнее Атлетика. Счет и отчет о матчах читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2018/19, 22 тур

Леванте – Хетафе – 0:0

Реал Сосьедад – Атлетик – 2:1

Голы: Оярсабаль, 16, Виллиан Хосе, 45 – Р. Гарсия, 82

Нереализованный пенальти: Р. Гарсия, 82

Сельта – Севилья – начало матча в 21:45

Матч между Леванте и Хетафе обещал быть напряженным, ведь возле стадиона произошла драка между фанатами команд. Игроки поддержали этот пыл и как следствие – 5 желтых карточек только за первый тайм. А вот возможностей отличиться было не так много, лишь в конце первого тайма Леванте имел два подряд шансы. Во втором тайме левантийцы также были ближе к забитому голу, однако отличиться так и не удалось и команды завершили игру без забитых мячей. После этого тура Хетафе набрал 32 очка и поднялся на 5 место, Леванте с 27 пунктами расположился на 10 позиции.

Реал Сосьедад дома смог одолеть Атлетик. Хозяева сразу прибрали мяч к своим ногам. Реалу удалось открыть счет на 16-й минуте благодаря Оярсябалю, который самостоятельно создал гол для себя. Миккель головой отвоевал мяч у защитника, вышел на свидание с голкипером и не ошибся, точно пробив по воротам.

Под занавес первой 45-минутки Виллиан Хосе удвоил преимущество хозяев, забив шедевральный гол после переполоха в обороне Атлетика. После перерыва баски активизировались. На 82-й минуте Атлетик после углового заработал право пробивать пенальти. Навас не по правилам держал Мартинеса. Пробивать взялся Гарсия, но его удар парировал Рулья. Однако мяч от голкипера отскочил обратно в Гарсию, который добил мяч в сетку ворот. Атлетик всеми силами пытался отыграться, однако не хватило времени. После этого матча Реал Сосьедад занимает 7 место (30 очков), а Атлетик остался на 12 месте с 26 пунктами.