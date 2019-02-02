Хетафе та Леванте не виявили сильнішого: 22 тур Ла Ліги, матчі суботи

В рамках 22 туру Хетафе та Леванте розійшлись миром. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 22 тур

Леванте – Хетафе – 0:0

Реал Сосьєдад – Атлетік – початок матчу о 17:15

Сельта – Севілья – початок матчу о 21:45

Матч між Леванте та Хетафе обіцяв бути напруженим, адже поблизу стадіону відбулась бійка між фанатами команд. Гравці підтримали цей запал і як наслідок – 5 жовтих карток лише за перший тайм. А от нагод відзначитись було не так багато, лише наприкінці першого тайму Леванте мав два поспіль шанси. В другому таймі левантійці також були ближчими до забитого голу, проте відзначитись так і не вдалось і команди завершили гру без забитих м'ячів.

Після цього туру Хетафе набрав 32 очки та піднявся на 5 місце, Леванте з 27 пунктами розташувався на 10 позиції.