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Хетафе та Леванте не виявили сильнішого: 22 тур Ла Ліги, матчі суботи

15:52 31 Читать на русском
Хетафе та Леванте не виявили сильнішого: 22 тур Ла Ліги, матчі суботи
Леванте – Хетафе – 0:0 / Сайт Ла Ліги

В рамках 22 туру Хетафе та Леванте розійшлись миром. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 22 тур

Леванте – Хетафе – 0:0

Реал Сосьєдад – Атлетік – початок матчу о 17:15

Сельта – Севілья – початок матчу о 21:45

Матч між Леванте та Хетафе обіцяв бути напруженим, адже поблизу стадіону відбулась бійка між фанатами команд. Гравці підтримали цей запал і як наслідок – 5 жовтих карток лише за перший тайм. А от нагод відзначитись було не так багато, лише наприкінці першого тайму Леванте мав два поспіль шанси. В другому таймі левантійці також були ближчими до забитого голу, проте відзначитись так і не вдалось і команди завершили гру без забитих м'ячів.

Після цього туру Хетафе набрав 32 очки та піднявся на 5 місце, Леванте з 27 пунктами розташувався на 10 позиції.

Іспанія22 турСьюдад де Валенсія (Валенсія)

Леванте - Хетафе: Субота 02 лютого 2019

Леванте
Матч завершено
0 : 0
Хетафе
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