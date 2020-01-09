Хет-трик Ікарді та кумедний автогол у відеоогляді матчу ПСЖ – Сент-Етьєн – 6:1

ПСЖ легко розібрався з Сент-Етьєном в рамках 1/4 фіналу Кубка французької ліги.

Франція. Кубок ліги, 1/4 фіналу

ПСЖ – Сент-Етьєн – 6:1

Голи: Ікарді, 2, 49, 57, Неймар, 39, Мулен, 44 (авт), Мбаппе, 67 – Кабай, 71

Вилучення: Фофана, 31 (С-Е)

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Сент-Етьєном не зумів створити гідного спротиву чинному чемпіону. Мауро Ікарді відкрив рахунок вже на 2-й хвилині матчу. В середині першого тайму гості ще й залишилися в меншості після вилучення Веслі Фофана.

ПСЖ повністю скористався чисельною перевагою, відвантаживши у ворота суперника ще 5 м'ячів. "Зелено-білі" спромоглися лише на гол престижу. Йоан Кабай не зумів переграти Серхіо Ріко з пенальті, але був першим на добиванні.