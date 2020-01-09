Хет-трик Ікарді та кумедний автогол у відеоогляді матчу ПСЖ – Сент-Етьєн – 6:1

Іспанія — 02:54 2027
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Реал переграв Валенсію у півфіналі Суперкубка Іспанії: тренерська перемога Зідана, фантастичний Іско та цікаві факти
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У Баварії проблеми зі складом – Гнабрі розширив лазарет, Коман пропустить старт другого кола, Флік хоче трансферівНімеччина — 8 січ 517
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Сідклей продовжить кар’єру в КорінтіансіУкраїна — 8 січ 5603
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Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентамиУкраїна — 8 січ 11341
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