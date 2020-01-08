Неймар назвал амбициозные цели ПСЖ в Лиге чемпионов

Форвард ПСЖ Неймар хочет завоевать дебютный для парижан трофей Лиги чемпионов.

"Я думаю, у нас есть возможность выиграть Лигу чемпионов. Если говорить о команде и игроках, то за то время, что я нахожусь в ПСЖ, в этом году мы наиболее подготовлены и сильны, как мне кажется.

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Я считаю, что у нас есть шанс на победу, хотя ПСЖ никогда и не выигрывал этот турнир. Мы будем бороться за победу. Мы знаем свои ценности и надеемся оказаться в финале", – цитирует Неймара Sporf.

Напомним, бразилец уже завоевывал кубок самого престижного клубного турнира с Барселоной в сезоне 2014/15. В плей-офф ПСЖ встретится с дортмундской Боруссией.

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