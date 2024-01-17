Экс-игрок Ливерпуля летом перебрался в чемпионат Саудовской Аравии. Впрочем, приключением Джордан Хендерсон недоволен и не хочет оставаться в Аль-Иттифаке.

Бензема может стать одноклубником Мудрика – Челси рассматривает еще одного сенсационного кандидата

Как сообщает The Athletic, 33-летний полузащитник достиг договоренности с саудовским клубом о расторжении контракта, который подписал на три года. Хендерсон должен присоединиться в статусе свободного агента к Аяксу. Сейчас нидерландский гранд переживает трудные времена. Клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера аж на 23 очка.

В чемпионате Саудовской Аравии Джордан Хендерсон провел 17 матчей и отметился четырьмя результативными передачами.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків