toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
БРЮГГЕ - ДИНАМО КИЕВ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Хави провел дебютный матч во главе Аль-Садда

21:26 68 Читати українською
Хави провел дебютный матч во главе Аль-Садда
Хави / Аль-Садд

Бывший хавбек Барселоны начал свою тренерскую карьеру в Аль-Садде.

Лига чемпионов АФК, 1/8 финала

Аль-Духайль – Аль-Садд – 1:1

Голы: Мсакни, 44 - Афиф, 30

Катарский гранд во главе с испанцем поехал в гости к соотечественникам из Аль-Духайля. Команды разошлись миром в первом матче 1/8 азиатской Лиги чемпионов.

Хави официально стал главным тренером Аль-Садда

Счет открыл Аль-Садд – нападающий Акрам Афиф закончил быструю атаку команды ударом в ближний угол. Впрочем, под занавес первого тайма Аль-Духайль восстановил равновесие усилиями Мсакни. Во второй половине ни одна из команд не смогла выйти вперед – 1:1 в дебютном матче Хави в статусе тренера.

Ответный матч между катарскими грандами состоится 13 августа на поле Аль-Садда.

blog_ava
Брюгге – Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов 2019/20
21:23
2847
Теги
Азиатская Лига чемпионов Аль Садд Аль Садд Аль-Духайль Аль-Духайль Хави Эрнандес Хави Эрнандес Мир Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
48
мин
Краснодар
20:00
Порту
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук