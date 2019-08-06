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Хаві провів дебютний матч на чолі Аль-Садда

21:26 179 Читать на русском
Хаві провів дебютний матч на чолі Аль-Садда
Хаві / Аль-Садд

Колишній хавбек Барселони розпочав свою тренерську кар'єру в Аль-Садді.

Ліга чемпіонів АФК, 1/8 фіналу

Аль-Духайль – Аль-Садд – 1:1

Голи: Мсакні, 44 – Афіф, 30

Катарський гранд на чолі з іспанцем поїхав у гості до співвітчизників з Аль-Духайля. Команди розійшлися миром у першому матчі 1/8 азійської Ліги чемпіонів.

Хаві офіційно став головним тренером Аль-Садда

Рахунок відкрив Аль-Садд – нападник Акрам Афіф закінчив швидку атаку команди ударом у ближній кут. Втім, під завісу першого тайму Аль-Духайль відновив рівновагу зусиллями Мсакні. У другій половині жодна з команд не змогла вийти вперед – 1:1 у дебютному матчі Хаві в статусі тренера.

Матч-відповідь між катарськими грандами відбудеться 13 серпня на полі Аль-Садда.

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Азійська Ліга чемпіонів Аль-Садд Аль-Садд Аль-Духайль Аль-Духайль Хаві Ернандес Хаві Ернандес Світ Барселона Барселона
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