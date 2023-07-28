Французский гранд никак не может разрешить конфликт с Килианом Мбаппе. Даже если нападающий останется в ПСЖ, руководство клуба планирует исключить его из состава. А, следовательно, парижанам крайне необходимо найти замену Мбаппе.

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Как сообщает журналист Санти Ауна, Усман Дембеле из Барселоны является приоритетной целью Катара и Луиса Энрике. ПСЖ предлагает вингеру каталонцев контракт сроком на пять лет. В соглашении Дембеле с Барселоной предусмотрен пункт об уходе за 50 миллионов евро, который можно активировать только до 31 июля текущего года, поскольку с 1 августа эта сумма увеличится в два раза. Отмечается, что Дембеле заинтересован в переезде в столицу Франции.

Это второе ограбление Барселоны за последние шесть лет со стороны ПСЖ. Напомним, что парижане в 2017 году подписали Неймара, который выплатил клаусулу в размере 222 миллионов евро, чтобы перейти во французский клуб. ПСЖ снова планирует просто активировать клаусулу и не собирается вести никаких переговоров с Барселоной. Каталонцы останутся наблюдателями.

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