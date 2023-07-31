Парижани націлилися на вінгера каталонців, в якому бачать заміну для Кіліана Мбаппе. В контракті Усмана Дембеле є пункт відхід за 50 мільйонів євро, яким і хоче скористатися ПСЖ.

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Згідно з інформацією Жерара Ромеро, керівництвом Барселони не вірить в те, що зможе втримати гравця. Однак головний тренер каталонців Хаві спробує втрутитися в ситуацію і вмовити Дембеле залишитися в команді. Майбутнє французького нападника вирішиться в наступні 24 години, оскільки 1 серпня клаусула збільшиться вдвічі – до 100 мільйонів євро. Якщо ПСЖ не хоче переплачувати, їм доведеться діяти дуже швидко.

Нагадаємо, що Усман Дембеле приєднався до Барселони у 2017 році. Він зіграв за каталонців у 185 матчах, в яких забив 40 голів та оформив 43 результативні передачі.

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