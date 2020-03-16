Хавбек Олимпика Тейшейра озвучил уровень зарплат и бонусов в клубе

Французский полузащитник Олимпика Максим Тейшейра рассказал об уровне зарплат в своем клубе.

"У нас самая низкая заработная плата в чемпионате – от 2 до 5 тисяч евро в месяц. В Олимпике хорошие бонусы. Вознаграждения могут доходить до 1-2 тысяч евро. За победу над Шахтером можно получить 5 тысяч евро.

"Висенте Гомес имел полный карт-бланш, мы рассчитывали на него", – вице-президент Олимпика

Да, в других командах больше платят, но в течение двух лет у нас не было задержек с зарплатой", – рассказал Тейшейра France Football.

Напомним, Тейшейра присоединился к Олимпику летом 2018 года. В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл 19 матчей в УПЛ, в которых забил 2 гола.

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