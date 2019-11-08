Хавбек Копенгагена Томсен: Нічия з Динамо демонструє наш міжнародний клас

Півзахисник Копенгагена Ніколай Томсен розсипався компліментах київському клубу після очної зустрічі в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

"Київське Динамо – це найсильніший суперник, з яким нам доводилося грати. Те, що ми двічі зіграли з цією командою внічию, 1:1, показує, що у нас є міжнародний клас.

Копенгаген – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Що стосується турнірної ситуації, то найголовніше, що все, як і раніше, в наших руках. Думаю, нас в будь-якому випадку чекає дуже "веселий" матч проти Мальме в заключному турі групового етапу", – цитує Томсена dynamo.kiev.ua.

Копенгаген лідирує у групі B, випереджаючи Динамо за додатковими показниками.

Копенгаген – Динамо: Київ заслужив більшого, Михайличенко конфузиться з замінами і несподіваний порятунок українців