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Хавбек Копенгагена Томсен: Нічия з Динамо демонструє наш міжнародний клас

11:07 971 Читать на русском
Хавбек Копенгагена Томсен: Нічия з Динамо демонструє наш міжнародний клас
Ніколай Томсен / Фото ФК Копенгаген

Півзахисник Копенгагена Ніколай Томсен розсипався компліментах київському клубу після очної зустрічі в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи.

4’ Єнс Стаге
 
Беньямін Вербіч 70’
4’ Єнс Стаге
70’ Беньямін Вербіч

"Київське Динамо – це найсильніший суперник, з яким нам доводилося грати. Те, що ми двічі зіграли з цією командою внічию, 1:1, показує, що у нас є міжнародний клас.

Копенгаген – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Що стосується турнірної ситуації, то найголовніше, що все, як і раніше, в наших руках. Думаю, нас в будь-якому випадку чекає дуже "веселий" матч проти Мальме в заключному турі групового етапу", – цитує Томсена dynamo.kiev.ua.

Копенгаген лідирує у групі B, випереджаючи Динамо за додатковими показниками.

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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Копенгаген - Динамо Копенгаген Копенгаген Ніколай Томсен Ніколай Томсен
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